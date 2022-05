Mattarella e Draghi a Sorrento per discutere di Sud

Si terrà oggi (dalle 10 alle 19) e domani (fino alle 14) il primo forum "Verso Sud. La strategia europea per una nuova stagione geopolitica, economica e socio-culturale del Mediterraneo", ospitato nella villa Zagara di Sorrento (Napoli), che vedrà la partecipazione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'evento, realizzato da The European House - Ambrosetti e dal ministero per il Sud e la Coesione territoriale, con il sostegno di gruppo Fs Italiane, Intesa Sanpaolo, gruppo Msc e Gruppo Adler, si pone l'obiettivo di elaborare una nuova agenda strategica per il Sud Italia, rendendolo punto di riferimento nel Mediterraneo. L'iniziativa ospiterà ministri, business leader e opinion maker dei Paesi dell'area, per una due giorni di dibattiti e networking che si prefiggono di identificare nuove linee d'azione e proposte concrete per la sponda meridionale del continente europeo. Durante il forum sarà presentato un "Libro Bianco" sul rilancio del Sud Italia nel quadro europeo e del Mediterraneo. Interverranno, tra gli altri, anche il presidente del Consiglio Mario Draghi e il presidente della Camera Roberto Fico.

Tra i relatori confermati per discutere i temi del Libro Bianco: Abdel Aziz Abu Hamad Aluwaisheg (assistant secretary-general for Political Affairs, Gulf Cooperation Council, Saudi Arabia), Figen Ayan (presidente, MedCruise), Renato Brunetta (ministro per la Pubblica Amministrazione), Mara Carfagna (ministra per il Sud e la Coesione Territoriale), Roberto Cingolani (ministro per la Transizione Ecologica), Vittorio Colao (ministro per l'Innovazione tecnologica e la Transizione digitale), Luigi Di Maio (ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale), Marouane El Abassi (governatore Banca Centrale della Tunisia), Daniele Franco (ministro dell'Economia e delle Finanze), Massimo Garavaglia (ministro del Turismo), Mariastella Gelmini (ministra per gli Affari regionali e le Autonomie), Giancarlo Giorgetti (ministro dello Sviluppo Economico), Enrico Giovannini (ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili), Adnan Shihab-Eldin (senior visiting research fellow, Oxford Institute for Energy Studies ed ex segretario generale Opec). Nella giornata di sabato anche gli interventi dei presidenti delle Regioni del Sud Donato Toma (Molise), Marco Marsilio (Abruzzo), Roberto Occhiuto (Calabria), Nello Musumeci (Sicilia), Michele Emiliano (Puglia) e Vincenzo De Luca (Campania). Sempre sabato discuteranno di Sud i leader politici Carlo Calenda (Azione), Giorgia Meloni (Fratelli d'Italia), Antonio Tajani (Forza Italia), Enrico Letta (Pd) e Giuseppe Conte (M5s).