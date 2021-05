Matrimoni, la promessa di De Luca: "Via libera da fine maggio"

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

"L'Italia si sta avviando al ritorno alla normalità". Vincenzo De Luca vede il sereno dopo la tempesta e, seppur con estrema prudenza, annuncia nuove "libertà" per i cittadini campania. Via libera ai matrimoni, una notizia che non farà felici solo i promessi sposi, ma anche un impero economico fatto di ristoratori, boutique di abbigliamento e fotografi. "Renderemo possibili i matrimoni da fine maggio - le parole del governatore - seguendo un protocollo che abbiamo messo a punto e che renderemo pubblico a breve".