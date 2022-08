Mastella e il problema carceri: “Ci vuole un nuovo indulto”

"Credo che ci sia l'esigenza di un nuovo indulto perché da quando ho fatto il ministro sembra non essere cambiato assolutamente nulla. La recrudescenza delle difficoltà carcerarie è diventata incredibile, questo serve per le forze di polizia penitenziaria ma anche per chi sta là dentro, persone che hanno commesso errori, peccati dal punto di vista cristiano e legale, ma che non possono essere maltrattate in nome e per conto della costituzione.

Quindi chiediamo un nuovo indulto, però nessuno approfitti di questo perché non bisogna mica compiere atti scellerati per un nuovo indulto". Così Clemente Mastella, leader di Noi di Centro-Europeisti, a margine di una conferenza stampa a Napoli.