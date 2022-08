Forza Italia, Fulvio Martusciello commissario regionale

"Ogni volta che riguardo questa foto penso a un nuovo impegno che ho con lui, una nuova missione che mi viene affidata, un nuovo compito da portare a termine. Silvio Berlusconi mi ha nominato commissario regionale di Forza Italia in Campania alla vigilia delle più importanti elezioni della storia repubblicana. Sarà un partito quello che costruiremo partecipato, fondato su meritocrazia e impegno. I giovani saranno protagonisti. Ringrazio l'amico Senatore De Siano con il quale ho lavorato e lavorerò fianco a fianco perché il partito non è mio ne è suo, ma è di ognuno di noi.. di quel popolo che si è messo in marcia nel 1994 e non è stanco né di sperare né di credere".

E' il commento di Fulvio Martusciello dopo l'ufficializzazione della sua nomina a commissario regionale di Forza Italia Campania, in vista delle elezioni di settembre.