Comunali Napoli, Martusciello: “Chi manovra Manfredi?”

"Gaetano Manfredi si propone quale candidato sindaco ed è capace di proclamare una sua autonomia o c'è qualcuno che lo manovra, tale per cui Manfredi dice che Moretto non sarà candidato e dopo tre secondi qualcuno dice che non è così? La città deve sapere chi comanda e se Manfredi è autonomo o c'è qualcuno dietro di lui". A chiederselo è il coordinatore cittadino di Forza Italia a Napoli Fulvio Martusciello, che spiega di aspettarsi dal candidato sindaco di centrosinistra e M5s "parole chiare perché - dice - su questo si misura la democrazia".