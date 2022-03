Draghi: "Napoli è un punto di riferimento per il Mondo"

Mario Draghi non si è limitato a firmare il Patto per Napoli. Nel suo discorso, durato tredici minuti, ha elogiato la città non solo per la sua storia, ma anche per le sue capacità di innovazione. Ha elencato i principali progetti del Pnrr che interesseranno il capoluogo partenopeo. Non solo quelli per il centro città, ma anche quelli per le periferie, citando i Bipiani, Taverna del Ferro, Capodichino e Marianella.

La stretta di mano tra il presidente del Consiglio dei ministri e il sindaco Gaetano Manfredi, nello scenario dell'Antisala dei Baroni del Maschio Angioino, sancisce il trasferimento di 1,2 miliardi di euro dallo Stato al Comune. Una cifra lontana dai 5 miliardi promessi dall'ex rettore della Federico II in campagna elettorale, ma che dovrebbero consentire all'Amministrazione di evitare il default. Il prezzo che i cittadini dovranno pagare non è ancora chiaro. Lo stesso Draghi ha sottolineato che questi soldi non sono regalati, ma vincolati al raggiungimento di obiettivi.

Ecco un estratto del suo discorso: "In questo luogo è passata la storia di Napoli e del Meridione. Quella storia che ha reso Napoli un punto di riferimento in Italia e nel Mondo. La città vuole essere protagonista nel Pnrr e il Governo ha tutta l'intenzione di sostenerla. Napoli si è classificata prima per i progetti di mobilità sostenibile, riceverà oltre 200 milioni di euro per la ristrutturazione dell'Albergo dei poveri. Grande attenzione sarà data all'edilizia popolare, con l'ecodistretto di Ponticelli, la riqualificazione di Taverna del Ferro, Capodichino e Marianella".

Poi, il presidente del Consiglio ha indicato i tempi per la realizzazione dei progetti: "Il Pnrr si obbliga a realizzare tutto entro il 2026. Non possiamo perdere queste risorse come in passato sono stati persi tanti fondi europei. Non possiamo più accettare le differenze territoriali, il fatto che il reddito al Sud sia la metà di quello del Centro-Nord, mentre la disoccupazione è il doppio. All'Italia serve che Napoli e il Mezzogiorno ripartano e diventino motore del Paese".