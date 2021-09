Esclusione lista Lega, Maresca spera ancora nel sostegno di Salvini: "Con lui non è cambiato nulla"

Il Tar Campania ha escluso quattro liste a suo supporto tra cui quella espressione della Lega, ma Catello Maresca spera che Matteo Salvini sia ancora al suo fianco nella corsa a Palazzo San Giacomo.

"Non lo so se verrà a Napoli - ha detto il magistrato adesso in aspettativa sulla possibilità che il segretario della Lega torni in città a suo sostegno - Ho letto che c'erano dei dubbi legati alla presenza della lista Prima Napoli. Speriamo che a nostro sostegno ci sia anche quella e che Salvini, come tutti gli altri leader nazionali, abbiano la possibilità di venire a Napoli per dare un contributo che dobbiamo richiedere a tutti i partiti di governo perché possiamo salvarci solo con la collaborazione istituzionale e solo con il governo centrale". Con Salvini comunque - ha aggiunto ancora - "non è cambiato nulla, ci siamo scritti con la solità cordialità"

I rapporti con la Lega sono comunque - ha sottolineato il candidato sindaco - "come sempre cordiali, di collaborazione istituzionale, cosi come lo sono con gli altri partiti della coalizione". "Noi andiamo avanti coesi e su questo deve essere fugato qualsiasi dubbio sul fatto che possano esserci dei contrasti", ha proseguito.