De Magistris: "Maresca sindaco di Napoli? Io non lo farei"

'Da ex magistrato trovo impensabile che un magistrato che esercita funzioni di Procura e quindi ha un osservatorio su tutti noi e sulla città, continui a fare il magistrato e contestualmente inizi una campagna elettorale nella sua città. Io non sarei riuscito a candidarmi sindaco nella città in cui ho fatto il pm''. Così si è espresso il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in merito a una possibile candidatura del magistrato Catello Maresca alle prossime elezioni amministrative a Napoli.