Catello Maresca: domani a Castel di Sangro visiterà i giocatori del Napoli in ritiro

Il candidato sindaco di Napoli del centrodestra, Catello Maresca, nella giornata di domani sarà in visita a Castel di Sangro nella sede del ritiro della Ssc Napoli per la prossima stagione.

Ad annunciarlo lo stesso staff di Maresca. La visita era prevista per il 6 agosto, poi a causa dell'isolamento domiciliare, al quale il magistrato si è sottoposto dopo il contatto con un Covid-positivo, è stata spostata a domani mattina.

Maresca partirà da Napoli alle 8 ed è previsto faccia visita agli uomini di Spalletti alla fine della prima seduta di allenamento.

L'incendio sul Vesuvio

Da Catello Maresca un commento anche all'incendio divampato ieri sul Vesuvio. "Le immagini che ci arrivano dal Vesuvio fanno male al cuore – sono state le sue parole – Oltre al dramma delle famiglie costrette ad evacuare, c'è il disastro ambientale. Ci vorranno decenni perché la situazione torni come prima. Chi si candida alla guida della città di Napoli sarà anche il sindaco della città metropolitana. Ci impegneremo affinché la tutela e la messa in sicurezza del Parco nazionale del Vesuvio sia una priorità. Il paesaggio e la natura sono un bene che non possiamo permetterci di perdere".