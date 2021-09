Focus elezioni, Maresca: "Virgiliano simbolo del fallimento sul verde pubblico"

Catello Maresca punta sul verde. Ospite della rubrica di Napolitoday 'Focus elezioni - Napoli 2021', che interroga i candidati sindaco sul punto più rappresentativo dei loro programmi, il pm ha scelto il parco Virgiliano: "E' il simbolo del fallimento dell'amministrazione uscente sul fronte del verde. In questa zona, sono stati abbattuti tutti gli alberi, mentre una legge del 2013 prevede che bisogna piantumarne uno per ogni nuovo nato. I fondi ci sono: quelli strutturali, ma anche quelli del Pnrr. Risorse che potranno essere utilizzate per nuovi alberi, ma anche per un programma di manutenzione e cura del verde".