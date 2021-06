Maresca su Manfredi juventino: "Avrà avuto un'infanzia difficile". Replica dal Pd: "Battuta fuori luogo"

"Manfredi tifa Juventus? Ne sono stato sorpreso e mi dispiace per lui, avrà avuto come me un'infanzia difficile". Così Catello Maresca, candidato sindaco a Napoli per il centrodestra, ha risposto oggi a Radio Marte a proposito della fede calcistica del suo principale avversario. Gaetano Manfredi è infatti un tifoso della Juventus.

"Solo che la mia infanzia difficile poi l'ha risolta mio padre, portandomi a vedere Maradona - ha aggiunto Maresca - e lui invece ha fatto un'altra scelta. A me le cose facili non sono mai piaciute".

La replica dal Pd: "Battuta fuori luogo"

"La trovo una battuta fuori luogo. Il signor Maresca, oltre a mancare di rispetto ad una figura come quella dell'ex ministro dell'Università ed ex rettore della Federico II, offende i bambini che vivono purtroppo un'infanzia difficile". Così la replica della consigliera regionale del Pd, Bruna Fiola. La presidente della commissione Istruzione, Politiche sociali, Cultura e Ricerca scientifica ha quindi puntualizzato: "Tante sono le tematiche che includono 'un'infanzia difficile', come la violenza su minori e la trascuratezza affettiva, una bassa autostima, che non vedo cosa c'entrino con la fede calcistica. È evidente che Maresca non viva la realtà e la difficoltà dei territori". "Inoltre - ha aggiunto Fiola - la dice lunga sull'approccio che il candidato civico, tendente a destra, utilizzi in questo inizio di campagna elettorale. Chiedo io scusa ai nostri bambini per l'uso improprio del linguaggio proposto da chi pensa un giorno di rappresentarli nelle istituzioni".