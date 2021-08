Linea 1, Maresca contro de Magistris: "Non abbiamo più notizie dei nuovi treni"

"Prima di pensare di aprire una nuova stazione, bisognerebbe impegnarsi a risolvere le criticità che ci sono a monte". Catello Maresca, candidato sindaco del centrodestra alle prossime amministrativa napoletane, è molto critico sull'inaugurazione della Stazione Duomo del Metro Linea 1, prevista per il 6 agosto.

"Dopo l'incidente avvenuto durante il collaudo dei nuovi treni provenienti dalla Spagna, ancora non abbiamo notizie della sorte dei nuovi convogli annunciati in pompa magna dall'amministrazione de Magistris - ha aggiunto il magistrato in aspettativa - la promessa di rendere Napoli capitale dei trasporti non si mantiene con inaugurazioni di stazioni senza mezzi. I napoletani non hanno bisogno di tagli di nastri e operazioni di immagine, ma di treni che garantiscano la loro incolumità".