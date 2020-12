Elezioni Comunali 2021, Salvini: "A Napoli c'è Maresca"

Matteo Salvini guarda alle Elezioni Comunali 2021 nelle principali città italiane. Il leader della Lega, parlando ad Adnkronos, ha fatto il punto della situazione.

"Ci sono tante elezioni in vista, come le Comunali a Milano e a Napoli. Su Milano ho incontrato due o tre persone, un nome l'ho girato anche a Forza Italia e Fratelli d'Italia. Anche a Napoli c'è Maresca", ha affermato l'ex Ministro dell'Interno.

"Per Roma io sto provando a cercare altre ipotesi, ho incontrato entrambi, ma ognuno è fermo sulle sue posizioni. La situazione è in 'stand-by': da una parte c'è Bertolaso-Fi, dall'altro Rocca-Fdi. A Bologna oggi si presenta un civico. c'è questo Battistini e noi andiamo a conoscerlo, perché già presentare una lista civica in quella città è degno di nota", ha aggiunto Salvini.