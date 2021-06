De Magistris: "Maresca dice che il Paese ha bisogno di Berlusconi, di civico non ha nulla"

"Sentire il candidato a sindaco di Napoli Catello Maresca, noto alle cronache come PM anticamorra, dire che il Paese ha bisogno di Berlusconi, credo convinca una volta per tutte che di civico questo magistrato in aspettativa candidato non ha davvero nulla. Non ha bisogno nemmeno di mettersi la maschera". Così in una nota il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha commentato le dichiarazioni di Catello Maresca, candidato sindaco alle comunali cittadine.

Il magistrato napoletano, nel corso di un'intervista rilasciata nelle ultime ore a Klaus Davi per il talk "KlausCondicio" in onda su Youtube, aveva dichiarato: "Il presidente Berlusconi mi ha chiamato qualche volta. Di recente meno per i suoi problemi di salute e ovviamente gli faccio tutti i miei auguri. È un grande imprenditore e credo che il Paese abbia ancora bisogno di una persona come lui in prima linea".