100 anni dalla marcia su Roma, de Magistris: "La memoria storica non va persa"

"100 anni fa la marcia su Roma che portò Benito Mussolini e il fascismo a governare l’Italia e condurre il nostro Paese verso la dittatura e poi verso l’orrore dell’alleanza con il nazismo di Hitler. La memoria storica non va persa e serve per impedire nuove tragedie per l’umanità".

E' il commento di Luigi de Magistris, ex sindaco di Napoli, sull'anniversario della marcia su Roma che portò il fascismo al potere in Italia.