Manovra finanziaria, De Luca: "I soldi del Reddito devono restare al Sud"

"Con la manovra varata dal Governo dovremo rinunciare alla Sanità territoriale e a nuove assunzioni nei pronto soccorso". Vincenzo De Luca critico nei confronti della Finanziaria che si appresta a varare il Governo Meloni. Il presidente della Regione Campania denuncia il nuovo tagli a servizi ed enti locali: "Se a questo ci aggiungiamo l'inflazione ci rendiamo conto che non potremo garantire i servizi ai cittadini".

Anche la gestione del Reddito di cittadinanza non è piaciuta al governatore: "Se si risparmiano 700milioni sul reddito devono restare al Sud e non essere spalmati in tutto il Paese, altrimenti siamo di fronte a un ulteriore taglio di risorse per il Meridione".