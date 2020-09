"Devi conquistare il suo cuore, basta violentatori": il manifesto elettorale nelle strade di Napoli

"Scemo... Devi conquistare il suo cuore, non solo la f..a. Basta violentatori. Usa buone maniere". Questo il testo di alcuni manifesti apparsi in via Marina ed in altre strade di Napoli nella ultime ore.

L'iniziativa è del Partito delle Buone Maniere, candidato alle prossime Elezioni Regionali in Campania, come rivendicato successivamente dal suo candidato Governatore Giuseppe Cirillo.

"La nostra è una campagna contro gli abusi sessuali,. Linguaggio forte, certo, ma noi usiamo questo linguaggio", le parole riportate dall'Ansa di Cirillo che ha preannunciato, a ridosso del voto, "altre iniziative di questo genere".

Cirillo ha chiarito anche che sui manifesti non c'è l'invito al voto per il Partito delle Buone Maniere per un divieto della Prefettura.