Regione Campania, manifesti contro il governo: "Meloni tradisce il sud"

Prosegue senza esclusione di colpi polemica sui fondi europei di coesione tra il governatore della Campania Vincenzo De Luca e il governo guidato da Giorgia Meloni.

Palazzo Santa Lucia, infatti, ha fatto affiggere nei principali capoluoghi di regione dei manifesti in cui si accusa il Governo Meloni di "tradire il Sud", con tanto di logo ufficiale e commissionati attingendo ai fondi istituzionali destinati alla comunicazione.

La Regione denuncia il blocco da un anno e mezzo dei fondi per il Sud (in Campania sono 6 miliardi), dei fondi per la cultura; dei fondi per le strade e i Campi Flegrei. E si evidenzia la situazione dei Comuni che - a causa della mancanza di risorse - sono avviati verso il dissesto.

Fratelli d'Italia, col senatore Antonio Iannone, condanna fermamente l'iniziativa: "De Luca usa la Regione come se fosse una proprietà privata. Sono apparsi stamattina manifesti con il logo della Regione contro il Governo. Per questa nuova volgarità istituzionale senza precedenti chi paga? Nelle tasche di quale concessionario finiscono i soldi dei cittadini? De Luca è stato già condannato dalla Corte dei Conti ma continua a pagarsi gli sfizi personali con la tasca del popolo".