Manifesti della Meloni a testa in giù: arriva la solidarietà di Fico

"La mia solidarietà a Giorgia Meloni e Ignazio La Russa e agli esponenti del governo per i manifesti apparsi oggi a NAPOLI che sono assolutamente inaccettabili''. Lo dichiara l'ex presidente della Camera e attuale presidente del Comitato di garanzia del M5S, Roberto Fico. Ieri gli attivisti del collettivo napoletano 'Je so' pazzo-ex Opg', prima di andare in corteo per la citta' in occasione della Festa della Liberazione, nella notte avevano affisso manifesti con le foto capovolte del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, del presidente del Senato, Ignazio La Russa, del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, e del ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara.

Sotto la corona che decora la targa con i nomi dei caduti delle Quattro Giornate di Napoli, davanti ai cancelli della scuola Rossini e in altri punti della città, i posti scelti per le affissioni poi rivendicate via social: "Napoli ripudia questo governo, il governo dell'odio, e lo ribadiamo a gran voce in occasione del 25 Aprile, giornata in cui ricordiamo il sacrificio dei partigiani, di centinaia di migliaia di donne e uomini che si organizzano, coraggiosamente, per liberare questo Paese dal nazifascismo".

La Digos di Napoli, coordinata dal primo dirigente Antonio Bocelli, ha avviato indagini per individuare i responsabili. La Polizia di Stato ha già acquisito i video registrati dai sistemi di videosorveglianza delle zone in cui sono state affisse le immagini.