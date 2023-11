Polemiche 'CamminiAmo insieme', l'assessora Ferrante: "Mai chiesto di non disturbare la quiete pubblica"

"Nessun comunicato di Palazzo San Giacomo ha mai preteso che la manifestazione di oggi "CamminiAmo insieme" non arrecasse disturbo alla quiete pubblica". L'assessora alle Pari opportunità, Emanuela Ferrante, risponde così in merito alla polemica a proposito del corteo di questa mattina contro la violenza sulle donne.

In particolare l'ex sindaco Luigi de Magistris aveva preso di mira in un post su Instagram una frase della nota che aveva diffuso l'assessorato ( “Senza attività che possano in alcun modo essere invasive o di disturbo della quiete pubblica” ), ponendola come in contrasto con il "minuto di rumore" che in molte di queste manifestazioni i cortei stanno organizzando.

A CamminiAmo insieme - spiega quindi oggi l'esponente della giunta Manfredi - non è mai stato chiesto di non arrecare "disturbo alla quiete pubblica". "Al contrario - spiega l'assessora - il mio assessorato ha inviato una nota a tutte le Municipalità e agli uffici per chiedere la massima adesione all'iniziativa spiegando che, tecnicamente, essa non richiedeva alcuna installazione e non avrebbe arrecato nessun disturbo alla quiete pubblica. Per fortuna il successo della manifestazione, che il Comune ha fortemente voluto e sostenuto, è stato la migliore risposta a questi miseri e pretestuosi tentativi di aggredire politicamente anche un'iniziativa che colore politico non vuole avere, soltanto il rosso che significa basta ai femminicidi!".