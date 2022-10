Il sindaco di Napoli Manfredi in piazza per le donne iraniane

Il sindaco Gaetano Manfredi parteciperà, lunedì 10 ottobre alle ore 9.30, alla manifestazione di solidarietà per le donne iraniane organizzata in piazza Municipio, davanti a Palazzo San Giacomo, dalla Consulta delle elette del Comune di Napoli.

Per l’occasione, tutte le commissioni permanenti del Comune e delle Municipalità si riuniranno insieme alla Consulta delle elette in segno di partecipazione alle proteste in corso in Iran e nel mondo in seguito all’uccisione di Masha Amini, arrestata e picchiata a morte perché non indossava “correttamente” l’hijab. Una morte drammatica seguita nelle settimane successive dal sacrificio di altre donne iraniane che hanno deciso di non far calare il silenzio sulla drammatica condizione femminile in Iran dove, come in molti altri paesi del mondo, le donne subiscono fortissime limitazioni alla loro libertà.

Un’iniziativa aperta a tutta la cittadinanza, nel corso della quale le partecipanti, con un gesto simbolico, legheranno i capelli a coda di cavallo per ricordare la manifestante iraniana Hadith Najafi, che per questo gesto e per la sua adesione alla protesta per la libertà delle donne è stata uccisa dalle forze di sicurezza del suo paese.