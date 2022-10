Si terrà venerdì 28 ottobre alle ore 11.00 in piazza Plebiscito a Napoli "Costruire la pace", la manifestazione promossa dalla Regione Campania per chiedere il cessate il fuoco in Ucraina.

Attraverso i propri canali social, l'ente di Palazzo Santa Lucia ha pubblicato nelle ultime ore il video di presentazione dell'evento.