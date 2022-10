"Vuole riempire la piazza per diventare segretario del Pd": Nappi sulla manifestazione per la pace di De Luca

“Speculare sull’altissimo valore della pace tra i popoli per diventare segretario del Pd, è una manovra così bassa che non ci saremmo aspettati nemmeno da uno come De Luca": Severino Nappi, capogruppo della Lega del Consiglio regionale della Campania ci va giù pesante contro il Governatore Vincenzo De Luca e la manifestazione per la pace indetta per il prossimo 29 ottobre.

L'accusa: "Studenti usati come claque da parata societica"

"Il governatore torna a superarsi arrivando a utilizzare gli studenti - che lui stesso aveva abbandonato durante la pandemia tenendo chiuse le scuole più che in altre parti d’Italia - come claque da ‘parata sovietica’ - incalza Nappi in un apposito comunicato - e per portarli in piazza impegna 300mila euro di soldi pubblici. Vogliamo ricordare che ciò avviene nella regione con la dispersione scolastica tra le più alte del Paese e dai numeri drammatici sul fronte dell’istruzione. Al riguardo presenterò apposita interrogazione consiliare per fare piena luce sulla vicenda”, dice Nappi rimarcando la questione degli "slogan a comando" indicati nel vademecum della manifestazione, come ha spiegato al microfono di NapoliToday a margine dell'incontro per i 50 anni del Movimento Cristiano Lavoratori che ha riunito nell'Aula magna della Federico II esponenti delle istituzioni, alti prelati e giornalisti.