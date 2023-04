Sempre meno case per i napoletani: domenica manifestazione a piazza Dante

Si terrà domenica 16 aprile, a piazza Dante dalle ore 10, la manifestazione di Potere al Popolo per il diritto all'abitare, "contro il caro affitti, per rivendicare il diritto a una città vivibile e a una casa dignitosa".

Gli attivisti sui social spiegano il momento particolarmente felice di Napoli dal punto di vista internazionale, che l'ha portata ad accogliere a Pasqua "ben 200.000 visitatori, circa 60.000 in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente".

"Quale impatto ha la straordinaria rinascita di Napoli nella vita delle persone che ci abitano? Si può considerare sostenibile sul medio e lungo periodo? E il benessere che il turismo produce è equamente distribuito in tutte le fasce della popolazione oppure sta accentuando le sue contraddizioni storiche, mai davvero affrontate e risolte?", si chiedono gli attivisti.

"Questo exploit di presenze sta comportando, tra le tante cose - entrano poi nello specifico - l’impossibilità di trovare case in affitto a prezzi accessibili, con aumenti stimati fino al 30%, per chi andrà a rinnovare il contratto di locazione". A monte, "l'aumento progressivo e incontrollato delle strutture ricettive".Secondo le ultime statistiche di AIGO Confesercenti, soltanto nel 2023 le richieste di concessioni per case vacanze sono aumentate del 300%.

Meno case disponibili, quindi prezzi alle stelle. "In tante città d’Italia, movimenti, comitati, associazioni si organizzano e chiedono provvedimenti immediati, per difendere il diritto all’abitare: da Milano a Venezia, da Firenze a Roma. Non possiamo rassegnarci, dobbiamo assolutamente iniziare a discuterne e a mobilitarci per cambiare questa situazione", concludono da Potere al Popolo invitando a partecipare alla manifestazione.