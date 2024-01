Manfredi apre al terzo mandato di De Luca: "Decidano gli elettori"

Il sindaco di Napoli ha commentato la possibilità di modificare alla legge in vigore: "Ha una sua logica, ma non può andare contro il volere dei cittadini"

Vincenzo De Luca incassa anche il sostegno di Gaetano Manfredi per l'ipotesi terzo mandato in Regione Campania. Quello del sindaco di Napoli, è giusto precisarlo, non è un endorsement diretto, piuttosto un commento generale sulla diatriba politica che sta dividendo partiti e coalizioni a livello regionale. "Il limite dei due mandati a una sua logica, quella dell'alternanza democratica al governo di un territorio, ma non può andare contro la volontà degli elettori. Quindi, io lascerei decidere ai cittadini. E' una battaglia non solo dei governatori, ma anche dei sindaci e, per questo motivo, l'Anci si sta mobilitando da tempo".

Allo stato attuale, per i presidenti di regione esiste un limite di legge di due mandati consecutivi. Svolti quelli, non è possibile ricandidarsi. Un tema che tocca Vincenzo De Luca in Campania, Luca Zaia (Lega) in Veneto e Michele Emiliano in Puglia. Proprio per sostenere il terzo mandato di Zaia, Matteo Salvini si è detto favorevole a cambiare la legge. Una posizione che potrebbe portare i leghisti ad appoggiare la modifica anche in Campania.

Tre mandati significa 15 anni di governo. Per De Luca, che alle elezioni del 2025 avrà 76 anni, andrebbero aggiunti anche 17 anni da sindaco di Salerno. La legge sul limite di due mandati a sindaci e governatori nasce anche con la logica di non creare sistemi di potere consolidati per decenni. Un pericolo che per il sindaco Manfredi non esiste: "Ci deve essere sempre una vigilanza democratica della società civile che verifichi che i mandati svolti non siano favorevoli a un sistema di potere, bensì al servizio dei cittadini".