Il sindaco Manfredi: "Dobbiamo riattivare la macchina comunale. E' completamente disorganizzata"

Gaetano Manfredi si presenta puntuale al primo appuntamento con la stampa come sindaco di Napoli: arriva in Galleria Umberto I a passo spedito, visibilmente stanco ma allegro. Non si sottrae alle strette di mano e ai selfie con i cittadini che lo riconoscono, scherza con un tifoso del Napoli che gli mostra la sciarpa azzurra, stringe la mano ad Antonio Barbaro uscito dal suo negozio per venirgli incontro. Non è emozionato Manfredi, ma determinato: " La gente che ci ha dato un mandato così forte chiede responsabilità, lavoro, serietà. Così governeremo Napoli”.

Riattivare la macchina comunale

A chi gli domanda qual è la prima cosa da fare risponde subito "dobbiamo subito riattivare la macchina comunale, completamente disorganizzata. Molti dei dirigenti erano a contratto, quindi decadono con la fine della consiliatura. Bisogna ripartire. E presentare i progetti legati al recovery e presentare le domande per i bandi che sono in corso". Sulla giunta non si sbilancia, ma dice: "sceglieremo persone di alto profilo, tecnica e politica. Napoli ha bisogno di una giunta con grandi competenze" e già si stanno "valutando le disponibilità".