Conte da Manfredi: "Gaetano ha dimostrato amore per questa città, vittoria straordinaria"

Il leader del Movimento 5 Stelle in città per festeggiare la vittoria alle amministrative

Si erano sentiti qualche ora fa, Giuseppe Conte e Gaetano Manfredi, quando il successo dell'ex rettore della Federico II - candidato sindaco di Movimento 5 Stelle e Pd a Napoli - andava oramai delineandosi. Poi il numero uno dei pentastellati è arrivato al Terminus, al comitato elettorale dell'ex rettore.

"Ho sentito Conte, era molto contento di questo risultato e questo mi fa piacere - le parole di Manfredi a proposito della loro precedente telefonata - Lui è stato sempre vicino al nostro progetto politico e alla mia candidatura, e credo che insieme a tutti faremo un grande lavoro".

Visibilmente soddisfatto l'ex presidente del Consiglio al suo arrivo la Terminus: "Una vittoria straordinaria perché si partiva da una situazione molto complicata, difficile - ha detto Conte - Ci abbiamo messo il cuore e Gaetano ci ha messo tantissimo impegno, ha dimostrato tanto amore, tanta responsabilità per questa città. Era la persona giusta, l'interprete giusto, non si è sottratto, ci ha messo anima e corpo. Gli faccio tanti complimenti".

"Fa piacere che quando si lavora con una visione ampia e condivisa e con grande impegno come a Napoli ci sia stato un grande risultato. È salutare anche per il nuovo corso del Movimento e per il fatto che dimostra che gli schieramenti di centrodestra, che apparivano molto avvantaggiati in partenza, possono essere battuti quando si riesce a costruire un progetto molto ampio, articolato e serio", ha detto ancora il presidente del Movimento 5 Stelle.

Queste le parole di Roberto Fico: "Non pensavamo di farcela al primo turno ma non pensavamo di andare addirittura oltre il 60%. È stata una risposta della città oltre ogni previsione. Pensando ai meetup, da dove eravamo partiti, oggi essere al governo della città ed essere stati promotori di un progetto di questo tipo è davvero commovente. Useremo questa forza data dai cittadini napoletani per la città".

Le parole di Enrico Letta

Sull'altro versante della coalizione, anche il segretario Dem Enrico Letta ha sottolineato: "La vittoria di Napoli è importantissima, nel 2016 il Pd nemmeno arrivò al ballottaggio. Manfredi ha fatto una bellissima campagna elettorale, interpreta al meglio la voglia di riscatto di Napoli, ha fatto una coalizione larga e ha parlato all'orgoglio dei napoletani che si trovano una città sull'orlo del fallimento e che va rilanciata".