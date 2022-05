Coltelli e risse, Manfredi: "Servono controlli e telecamere"

Il sindaco di Napoli ha commentato gli episodi di violenza del fine settimana, come la lite di Marechiaro e l'incidente di via dei Tribunali in cui una donna è stata investita

"Ho chiesto una riunione in Prefettura perché servono misure concrete per tenere sotto controllo violenza e criminalità". Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, è preoccupato dai recenti espisodi come la lite di Marechiaro tra minorenni, finita a coltellate, oppure l'incidente di via Tribunali dove una donna è stata investita da un motorino e versa in gravi condizioni.

"Napoli è una città che non può essere militarizzata - prsegue - ma certamente servono maggiori controlli e bisogna implementare il sistema di telecamere collegate alla centrale operativa. Ovviamente, per fare questo servono le risorse che per buona parte sono competenza del Ministero dell'Interno".