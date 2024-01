Riqualificazione ex Italsider, Manfredi a Bagnoli incontra i cittadini

Quella Salerno-Reggio Calabria della ricostruzione post-industriale che è l'area ex Italsider di Bagnoli ha una storia lunga, lunghissima. Soltanto la fase commissariale, che dovrebbe in teoria corrispondere ad un momento emergenziale e risolutivo, dura oramai da quasi dieci anni.

Una storia lunghissima fatta anche d'incontri come quello di oggi, tra il sindaco/commissario (figure per la prima volta convergenti in una persona sola, Gaetano Manfredi) e la cittadinanza. Dopo il simile momento sul bradisismo, voluto dai comitati civici lo scorso dicembre, ora gli stessi comitati chiedono a Manfredi a che punto sia la nuova Bagnoli, un'idea rimasta tale più di 30 anni.

Il sindaco arriva alle 17.50, in un'aula gremita. Una seduta del consiglio municipale (in realtà neanche in un'occasione come questa al completo) col pubblico delle grandi occasioni e l'ospite speciale. I comitati si aspettano risposte, come ci anticipano qualche istante prima che Manfredi varchi la soglia dell'edificio di via Acate. Walter ci spiega: "Ci aspettiamo rassicurazioni dal punto di vista della copertura economica della riqualificazione, e che si attivi la 'clausola sociale' per cui i nuovi posti di lavoro possano rispondere alle necessità occupazionali dei residenti".

Tra i presenti, anche l'ex ministro Sergio Costa.

Ad introdurre, il presidente della Municipalità Carmine Sangiovanni: "Quest'anno e mezzo di commissariamento Manfredi ha portato a grandi risultati. Oggi comunicheremo cose chiare, non ipotesi. Tempi, modalità, finanziamenti, interventi concreti".

Manfredi: "Faccio una premessa. In 30 anni su Bagnoli si sono succedute leggi, soggetti diversi, conflitti. All'insediamento abbiamo trovato un contenzioso giudiziario di più di un miliardo di euro di cause reciproche che bloccavano la disponibilità dei terreni. Era fondamentale eliminare il contenzioso sul Sin e l'abbiamo fatto. Senza questo passaggio non avremo fatto nulla per altri 50 anni. Resta il contenziosi con Cementir ma proveremo a risolvere".

Manfredi poi ha parlato dei finanziamenti. "Erano a disposizione 480 milioni, ma non c'era un progetto sulle bonifiche, andava rifatta anche dove già ufficialmente portata a termine. Unico intervento in corso al nostro insediamento quello della bonifica dell'amianto. È stato portato a termine solo di recente. Abbiamo avviato ad ottobre la bonifica del Parco dello Sport, che verrà completata nel 2025".

Gli altri due lotti saranno completati entro il 2026. Resta il problema della bonifica a mare, non finanziata sebbene il progetto sia oramai in fase di approvazione. E di tutti gli altri progetti: infrastrutture, waterfront. L'obiettivo del sindaco è chiaro: completarli e renderli esecutivi quanto prima.

"Abbiamo chiesto a Invitalia di fare in modo che si possa anche con i cittadini fare in modo le opere non impattino con la vita del quartiere", prosegue. E ancora: "Alcune situazioni le stiamo ancora valutando, come Borgo Coroglio, il Circolo Ilva, sitazioni sulle quali dovremmo ricomporre i vari contenziosi".

"Un ultimo punto che so che è molto sentito è il tema delle clausole sociali, cioè come fare in modo che tutto questo abbia una ricaduta lavorativa sul territorio. Abbiamo fatto uno studio con i giuslavoristi della Federico II per cui tutte le nuove gare attueranno un obbligo sulla territorialità della forza lavoro". "Abbiamo i progetti - conclude Manfredi - adesso servono i finanziamenti".

Successivamente gli interventi dei consiglieri e dei cittadini. Paola Minieri di Borgo Coroglio spiega: " La mia famiglia ha già subito un esproprio di terreni ai tempi della Cementir. Non vorrei succedesse lo stesso". Arianna Mocerino di FdI si complimenta col sindaco per l'interlocuzione col governo, e viene pesantemente contestata da molti dei presenti. Applausi invece per un rappresentante dell'Osservatorio Popolare. "Spero che gli aggiornamenti proseguano - spiega - ma come tanti giovani del quartiere non vorrei andare via, e molti di noi non possono aspettare. Molte cose ancora non sono chiare. Il patto territoriale non è un obbligo come dice il sindaci. Dove è intanto la platea formata? Quali figure servono? Vogliamo capire i tempi. Intanto noto che in tutti gli incontri sulle clausole sociali non c'è mai stata l'assessora Marciani al Lavoro. Non vogliamo più promesse ma garanzie". "Se siamo qui stasera - spiega Vito dell'osservatorio popolare - è solo perché abbiamo portato avanti la lotta, non dobbiamo nulla nessuno. Abbiamo fatto passi avanti, ma oggi vogliamo almeno una certezza, la formazione. Vogliamo una data con l'assessora Marciani, un incontro. Sulla formazione al lavoro non vogliamo perdere ulteriore tempo".