Manfredi replica a Sala: "Giusto che il Pnrr privilegi il Sud"

Il sindaco di Napoli risponde al primo cittadino di Milano che in un fuorionda con il governatore Fontana aveva lamentato scarsa attenzione per il Nord nella distribuzione delle risorse"

"Con Sala ho ottimi rapporti, ma credo che sia auspicabile che una fetta importante delle risorse del Pnrr sia destinata al Sud". Garbata ma decisa la replica di Gaetano Manfredi, ospite nella redazione di Napolitoday, al suo omologo Giuseppe Sala. Il primo cittadino di Milano è stato sorpreso in un fuorionda con il governatore della Lombardia Attilio Lombardo in cui lamentava la scarsa attenzione verso il Nord nella distribuzione delle risorse.

"Parlerò anche con lui del fatto che l'Europa ha stanziato questi fondi per correggere gli squilibri Nord-Sud. Abbiamo un grosso gap infrastrutturale e di servizi che non consente all'Italia di crescere. C'è una clausola di salvaguardia che prevede che il 40 per cento delle risorse almeno vengano destinate al Meridione. Non credo che la frase di Sala abbia fondamenti anti-meridionali, ma mi confronterò con lui".

Il tema resta quello di spendere bene le risorse: "A Napoli, abbiamo fatto uno sforzo importante nella programmazione perché quella del Pnrr è un'occasione irripetibile per la nostra città e per il Paese. La frase se non riparte il Sud non riparte l'Italia l'abbiamo sentita innumerevoli volte, ma poi qualcuno se ne dimentica quando c'è da dividere i soldi. Io sono a quel tavolo per ricordarlo".

La risposta a Giuseppe Sala è solo una parte della lunga intervista che il sindaco Manfredi ha rilasciato a Napolitoday e che verrà pubblicata l'11 febbraio. Il primo cittadino ha risposto alle domande sul Salva Napoli, sulla riqualificazione di Bagnoli, sull'emergenza casa e sulla necessità di modifiche al piano regolatore".