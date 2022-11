Manfredi sul Reddito di cittadinanza: “Dimenticare i poveri non è degno di un grande Paese”

"Sul reddito di cittadinanza ci vuole grande attenzione. Dimenticare i poveri non è degno di un grande Paese e in un momento di difficoltà economica così grande non possiamo lasciare le famiglie senza reddito". Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, intervenuto a Skytg24, interpellato sulla manovra del Governo Meloni. Manfredi ha sottolineato come "le aree più marginali e le fasce sociali più marginali del Paese" non siano "solo al Mezzogiorno: il reddito di cittadinanza è in Lombardia, in Veneto, in Emilia, ci sono più percettori al Sud ma ci sono anche al Nord".

Per Manfredi "lasciare le famiglie senza reddito significa persone che non hanno risorse per poter fare la spesa, per poter mangiare e poter avere quel minimo di dignità all'interno delle nostre comunità. Quindi combattiamo ovviamente gli sprechi e gli abusi, potenziamo le politiche di sostegno al lavoro, però non lasciamo indietro le persone che sono in difficoltà. Non possiamo negare che la povertà sta crescendo, far finta che non succede niente e che i poveri li possiamo dimenticare non è un'azione degna di un grande Paese democratico, soprattutto in un momento di difficoltà come questo".