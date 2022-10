Manfredi festeggia un anno dall'elezione a sindaco di Napoli: "Trovata una città senza soldi e personale"

Il sindaco traccia un bilancio di questo primo scorcio di mandato alla guida del capoluogo campano: "E' stato fatto un grande lavoro per rimettere in piedi la macchina"

Era il 4 ottobre 2021 quando Gaetano Manfredi vinse le elezioni Comunali e fu eletto sindaco di Napoli. A 12 mesi di distanza, il primo cittadino partenopeo ha fatto il punto su questo primo scorcio di mandato alla guida di Palazzo San Giacomo: "E' stato un anno molto impegnativo perchè abbiamo trovato una città senza soldi, in dissesto, senza personale. E' stato un lavoro molto impegnativo, che ha consentito di rimettere in sesto la macchina. Questo è primo passo, dobbiamo continuare ed andare avanti, lavorando sulla vivibilità della città, sul miglioramento dell'economia e rafforzare il ruolo di Napoli come grande città europea, sia dal punto di vista della reputazione che da quello politico".