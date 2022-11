Manfredi allarmato sul Pnrr: "Non bisogna fare passi indietro"

"Il #Pnrr è un investimento sul futuro. Spero non passi nessuna idea di utilizzarlo per spese contingenti. Nessun passo indietro su infrastrutture, transizione ambientale e digitale. L'incremento dei costi per l'inflazione deve essere coperto dallo Stato". Così in un tweet il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

