Manfredi: "Dopo lo choc della pandemia ripresa simmetrica tra Nord e Sud grazie al Pnrr"

"Per la prima volta, dopo un grande choc come la pandemia, la ripresa in Italia è stata simmetrica e la resilienza del Sud è paragonabile, non uguale, a quella del centro nord, c’è una base su cui lavorare". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, alla presentazione del Rapporto Svimez, in corso a Roma.

L'importanza del Pnrr

"La crescita è determinata da un incremento dei servizi trascinati dal turismo e dell'edilizia trainata dal Superbonus 110%. E' importante che a questa crescita dell’edilizia che si interrompe per lo stop al 110% si sostituisca un'azione efficace legata al Pnrr - ha aggiunto Manfredi -, le infrastrutture del Pnrr sono determinanti per creare un'efficace simmetria della crescita, impedendo cresca il divario tra Nord e Sud, è una grande responsabilità per l'amministrazione del territorio in termini di operatività su bandi, contratti e realizzazione delle opere ma è altrettanto importante che il governo accompagni questo percorso, per fare in modo che i numeri previsionali siano realizzati".

Il sindaco di Napoli ha poi spiegato che "la sfida della capacità amministrativa per il Mezzogiorno è cruciale. Comuni e Regioni devono mostrare di avere la capacità di amministrazione del nord, sennò non vinceremo. Serve il capitale umano, la capacità di avere professionalità nella amministrazione locali, poi dei modelli organizzativi efficaci, che è responsabilità della politica anche locale ma anche delle risorse per gestire e amministrare i servizi locali. Le politiche degli ultimi anni sono andate in direzione opposte - ha ricordato il sindaco -, il blocco turnover ha penalizzato le amministrazioni del Sud, l’invecchiamento dei dipendenti nelle aree tecniche ha implicato la riduzione drammatica delle capacità amministrative, choc positivo del Pnrr è stato affrontato con macchine con motori ridotti, si sono viste le difficoltà, credo che l’investimento nelle risorse umane sia priorità per dare delle risposte significative”, ha concluso Manfredi.