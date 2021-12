Il 2022 di Manfredi: "Trasporti, sito di compostaggio e un nuovo piano casa"

Poco più di due mesi da sindaco. Tempo di un primo bilancio per Gaetano Manfredi che in questo lasso di tempo è riuscito a portare a casa i primi due obiettivi che si era posto: ottenere il salva-Napoli nella Finanziaria del Governo e riaprire la Galleria Vittoria, quest'ultimo in collaborazione con la precedente Amministrazione.

Le insidie per il 2022 non mancano. Napoli è in difficoltà da diversi punti di vista, con il trasporto pubblico in condizioni indecenti e cumuli di rifiuti che tornano comparire in varie zone della città. Senza contare le criticità croniche come l'emergenza casa. Manfredi conferma la volontà di realizzare un impianto di compostaggio a Napoli Est, precisamente a Ponticelli. Un'idea mutuata dall'era de Magistris e che l'ex sindaco non è riuscito a realizzare per l'opposizione dei cittadini e per la mancanza di imprenditori interessati al progetto.

"Sarà un impianto sicuro ed ecosostenibile. Realizzeremo opere importanti per Napoli Est, come il recupero delle aree industriali, il tram rapido, la passeggiata a mare". Novità anche sul fronte abitativo. "Dovremo rifare il bando per le assegnazioni per avere un'idea chiara di chi ha diritto a un alloggio popolare". Il Pnrr potrebbe dare vita un nuovo piano di edilizia sociale. Messo in cantiere l'abbattimento dei Bipiani di Ponticelli, con relativa costruzione di nuovi alloggi per gli abitanti, Manfredi traccia la strada: "Non si può pensare a edilizia popolare come quella della 219, che ha creato ghetti. Coinvolgeremo i privati in progetti di housing sociale. Chi vuole costruire dovrà destinare una parte degli alloggi all'edilizia agevolata".

Tutto il 2022 ruoterà intorno al Piano nazionale di riqualificazione e resilizenza: "Attendiamo in queste ore l'approvazione definitiva della finanziaria, in cui c'è il provvedimento di sostegno per le Città Metropolitane, tra cui, in magna pars, Napoli. Questo importante sostegno del governo ci darà l'opportunità di poter affrontare in maniera radicale il tema del debito, della ristrutturazione della situazione finanziaria del Comune, dando nuove prospettive di crescita, riorganizzazione ed efficientamento della macchina comunale, delle partecipate e delle azioni amministrative della città. Potremo finalmente mettere in campo - ha assicurato l'ex ministro dell'Università - un progetto pluriennale fatto di concretezza, rinnovamento degli spazi della città, efficientamento dei servizi. Potremo intercettare e mettere in campo tutte le iniziative possibili per far sì che il Pnrr rappresenti un'occasione importante di rinascita e rinnovamento".