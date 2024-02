Nuovo piano regolatore, Manfredi: "Napoli sarà una città in movimento"

"Gli indirizzi generali della rivisitazione del piano regolatore contengono scelte molto importanti per uno sviluppo della città sostenibile". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine della commissione consiliare che ieri discuteva le linee del nuovo piano regolatore cittadino. Il sindaco ha sottolineato la necessità di "un modello di gestione che, fermo restando i vincoli generali dal punto di vista dell'utilizzo del territorio, garantisca una maggiore flessibilità per rispondere alle nuove esigenze della società".

L'amministrazione Manfredi quindi sottolinea la volontà di far nascere "spazi molto più misti" tra residenzialità, servizi, innovazione, industria leggera affinché - ha spiegato il sindaco - "ci sia una maggiore trasformazione urbana e si evitino queste grandi aree dismesse che diventano un grande problema soprattutto perché non sono bonificate e sono ricettacolo di problematiche anche sociali". Manfredi ha evidenziato che "avere una città in movimento e che si trasforma significa anche avere più qualità della vita, più valorizzazione anche delle aree periferiche".

Il sindaco ha quindi concluso evidenziando che "la riflessione in corso, fermo restando la tutela del territorio con un ruolo significativo di indirizzo pubblico, consentirà anche tanti partenariati pubblico-privato che aiutano a trasformare e far crescere la città".

Una parentesi anche sul centro storico, per cui l'amministrazione sta "lavorando su un'idea di tutela che sia basata sul salvaguardare il suo mix di funzioni: la residenzialità, il mantenimento del commercio di prossimità e la tutela delle bellezze architettoniche". "È necessario regolare i processi di turistificazione come abbiamo già fatto con lo stop per tre anni all'apertura di nuove attività di food&beverage. Ora stiamo anche valutando come garantire equilibrio fra residenzialità di lungo periodo e affitti brevi così da mantenere una centro storico abitato dai cittadini".