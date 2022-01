Manfredi sul Patto per Napoli: “Richiede alla città uno sforzo”

"Il governo ci dà 1,3 miliardi a fondo perduto. Rappresentano veramente la salvezza della città, che oggi è praticamente in dissesto: il dissesto sarebbe il fallimento della città, lo smantellamento delle partecipate, il non pagamento dei debiti commerciali, quindi il collasso finanziario di Napoli". Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, intervenendo in merito a quanto prevede il 'Patto per Napoli', tema stamattina al centro della seduta monotematica del Consiglio comunale.

"L'ultimo piano di rientro dell'amministrazione precedente – ricorda Manfredi – non è stato approvato. Noi oggi ci troviamo in una condizione di dissesto e l'intervento governativo, che è straordinario, richiede alla città uno sforzo guardando alla possibilità di vari aspetti".

Il sindaco è entrato nel dettaglio dei problemi che hanno attualmente le casse del Comune. "Noi abbiamo la riscossione più bassa d'Italia: siamo al 27% delle tasse riscosse, oltre al debito pro capite più alto d'Italia. Il governo ci chiede un impegno sulla riscossione che negli ultimi anni ha dato esiti veramente molto negativi, tra i 20 e i 30 milioni all'anno, una cifra veramente irrisoria – ha aggiunto il sindaco – Dobbiamo lavorare in primo luogo sulla base informatica. Oggi non c'è una base dati affidabile. Utilizzando le tecnologie, e con l'aiuto di guardia di finanza e agenzia del territorio, incroceremo le banche dati per far emergere tanta elusione della base imponibile. Noi abbiamo due problemi: la base imponibile non completa, perché ci sono persone che non sono proprio registrate, e poi c'è il problema di chi è registrato e non paga".

"Noi stiamo valutando di intervenire sulle tasse aeroportuali e eventualmente su un aumento dell'aliquota Irpef nell'ordine dello 0,1 o 0,2% e solamente per le fasce alte", ha quindi puntualizzato il sindaco. "Una cifra molto bassa – ha chiarito l'ex ministro dell'Università – ma che rientra in una analisi più articolata che dobbiamo fare in relazione a questo complessivo piano di rientro della città". "Non c'è dubbio – ha poi assicurato il primo cittadino – che l'intervento sull'Irpef non ci sarà nel 2022".