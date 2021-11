Manfredi: "Per la manutenzione ordinaria e straordinaria della città servono risorse umane ed economiche"

Il sindaco di Napoli ha parlato a margine della manifestazione "Race for the Cure"

A margine dell'inaugurazione del Villaggio della Salute della manifestazione "Race for the Cure" in Piazza Plebiscito, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha parlato delle risorse economiche e umane che servono alla città per rispondere alle esigenze degli abitanti.

Le immagini tratte dalla web tv del Comune di Napoli.