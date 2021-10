Ecco Cettina Del Piano, lady Manfredi: "La mia vita con un concreto idealista"

La "first lady"a Palazzo San Giacomo è adesso Cettina Del Piano, moglie di Gaetano Manfredi e sua compagna di vita fin dai tempi del liceo. Lavora all'ospedale di Nola, internista che si occupa di nutrizione artificiale, dopo anni di trincea al Pronto soccorso. Si trasferirà a Napoli con suo marito.

"In tre mesi siamo stati al centro di una rivoluzione", racconta al Corriere del Mezzogiorno. "Amo moltissimo Napoli e sono impaziente di viverla pienamente". Lei continuerà a fare avanti e indietro da Nola. Farà base a Napoli come del resto la figlia 21enne della coppia, Sveva. Il segreto di una unione così lunga? "Impegnarsi giorno per giorno e avere molta pazienza", nonché comprensione e curiosità: "Mi sono molto appassionata al suo lavoro e lui al mio".

Alla domanda se più contenta o preoccupata, Del Piano spiega di essere felice del risultato al di sopra delle aspettative per il marito. "Sono preoccupata per chi pensa che si possa fare tutto e subito. Si può e si deve fare tantissimo, ma con la consapevolezza che ci sono tempi tecnici diversi per ciascun fronte aperto".

Pregi e difetti di Gaetano Manfredi secondo la sua metà: "È un uomo di grandi valori" ma "non sa fermarsi, si lascia fagocitare dal lavoro senza pensare alla stanchezza che poi presenta il conto".

E sulle voci scherzose a proposito della rigidità degli ingegneri – come appunto il marito – conclude: "Gli ingegneri hanno una attitudine alla concretezza, pur avendo grandi slanci nella progettazione: con un ossimoro li definirei concreti idealisti".