Manfredi incontra i medici del 118: “Intesa col ministro Speranza per una nuova legge”

“Più tutele per i medici che lavorano tutti i giorni in prima linea”. È la richiesta fatta da Gaetano Manfredi, candidato sindaco di centrosinistra e M5s a Napoli, al ministro della Salute Roberto Speranza in un colloquio telefonico avuto dai due.

“Oggi insieme a una delegazione dei medici del servizio 118 ho condiviso la necessità che i temi della sicurezza per chi opera in situazioni difficili nonché il nodo della stabilizzazione di questi professionisti tornino centrali nell’agenda politica della nostra città – ha proseguito Manredi – All'incontro ha partecipato Nicola Campanile Nicola Campanile presidente di 'PER le Persone e la Comunità'”.