Polemica Musumeci: dopo quelle di Della Ragione e Manzoni arriva la risposta di Manfredi

"Nell'area dei Campi Flegrei non si fanno interventi abitativi da molti anni, quindi sicuramente chi oggi sta amministrando Regione e Comuni non ha alcuna responsabilità per la situazione in cui ci troviamo". Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, ha risposto così a chi gli ha chiesto un commento sulle frasi del ministro Nello Musumeci di ieri, quando l'esponente del governo Meloni ha parlato di "gravissime" responsabilità di Regione e Comuni sullo sviluppo urbanistico del territorio flegreo.

"In passato c'è stato anche abusivismo, però molto di questo abusivismo è stato condonato perché lo Stato centrale ha fatto dei condoni, quindi è una situazione che si trova in tutte le parti d'Italia. Penso che più che parlare di passato - ha aggiunto Manfredi - dobbiamo parlare di futuro e la strada maestra è garantire una convivenza con il bradisismo che è un fenomeno endemico, c'è stato e ci sarà e essenzialmente completare tutto il piano delle infrastrutture per garantire le vie di fuga. Questo è fondamentale, quindi mi auguro che il commissario sia efficace, abbia una struttura all'altezza e possa realizzare le opere che si stanno aspettando da tanti, troppi anni. Poi è molto importante che ci sia questa politica di miglioramento antisismico anche dell'edilizia privata, bisogna trovare le risorse sufficienti per fare questo, perché con un patrimonio edilizio sicuro si riesce a convivere molto meglio con il bradisismo".

Le risposte degli altri sindaci chiamati in causa

Anche il sindaco di Bacoli e quello di Pozzuoli sono stati chiamati in causa dal ministro. Josi Della Ragione sottolinea che non gli interessano polemiche e che "qui, nei Campi Flegrei, abbiamo famiglie che non possono più dormire nelle proprie case" e "che meritano azioni concrete" e "non chiacchiere in libertà". "Ci vogliono i soldi veri - dice il sindaco bacolese - per mettere in sicurezza le case lesionate dal bradisismo. E, ad oggi, i fondi previsti non bastano". "Non è accettabile - aggiunge ancora Della Ragione - che ogni volta che un’emergenza naturale avviene qui da noi, si trascorra il tempo a riempirci di insulti. A chiamarci abusivi, a definirci delinquenti ed irresponsabili. Anziché dare subito risposte".

Il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni ha invece del tutto glissato sulla polemica, sottolineando che "delle dichiarazioni del Ministro Musumeci ho apprezzato il fatto che, per la prima volta, si parli di provvedimenti organici in materia di bradisismo. Mi sento orgoglioso per questo, in quanto sono stato io per primo a sottoporre al Ministro uno studio sul bradisismo, evidenziando la necessità di adottare un apposito provvedimento di legge per la mitigazione e la prevenzione del rischio". Una risposta concreta però Manzoni la dà. "Dei 442 milioni di euro" stanziati dal decreto presentato ieri, spiega, "circa 200 milioni vengono imputati alla quota FSC già spettante alla Regione Campania e già destinata ad interventi infrastrutturali nei Campi Flegrei. In buona sostanza, si stanziano risorse sottraendole da fondi già destinati ai nostri territori".