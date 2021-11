Manfredi: “Il Governo ci ascolti o città compromessa”

"L'indagine di Italia Oggi non mi meraviglia, fotografa la realtà. Serve che il Governo accolga le nostre richieste, altrimenti la ripartenza della città è compromessa". Lo dice al Mattino di Napoli il sindaco Gaetano Manfredi, aggiungendo che "serve uno sforzo enorme per ripartire, le città del Sud perdono posizioni mentre quelle del Nord sono già in ripartenza. Senza un cambio di direzione, dopo questa pandemia, il rischi è che l divario fra Nord e Sud aumenti anziché diminuire. Per questo dobbiamo utilizzare al meglio le risorse del Pnrr, per evitare che questo divario diventi incolmabile". Le risorse del 'Patto per Napoli' chieste dal M5S "servono più che mai - prosegue Manfredi - Serve un'attenzione particolare su Napoli e sul Mezzogiorno.

Questa città è nella situazione più difficile rispetto a tutte le altre: è la terza d'Italia, quindi occorre una scelta politica su come muoversi e credo sia arrivato il momento delle scelte. Continuo a essere fiducioso, anche perché non vedo alternative. A palazzo San Giacomo non ci sono soldi e personale per garantire i servizi minimi alla città, per assicurare un minimo di normalità ai napoletani". "I temi e i problemi di Napoli - aggiunge - sono gli stessi della provincia, dalla mancanza di lavoro a quella dei servizi, per questo ovccorre muoversi in una logica integrata e garantire a tutti quel minimo di normalità che c'è nelle altre città. Ma è difficile, a causa delle difficltà sociali e i problemi complessi che si sono aggravati fortemente con la pandemia. Basta vedere i dati delle famiglie al di sotto della soglia di povertà o della dispersione scolastica: tutti aumentati. E con le risorse che abbiamo ora siamo impotenti rispetto alle difficoltà che ci troviamo davanti. Però percepisco il desiderio di ripartire nonostante le difficoltà. Dobbiamo approfittare di questa fiducia".