Manfredi: "Dobbiamo costruire un nuovo futuro per i giovani di Napoli"

"Se non creiamo un'alternativa concreta, alla fine l'unica speranza per i giovani è quella di diventare dei boss e di affermare la loro esistenza nella criminalità". E' quanto affermato dal neo sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, nel corso di un'intervista rilasciata al programma 'Siamo noi', in onda oggi alle 15.15 su Tv2000, di cui Dire ha anticipato alcuni estratti.



"Spesso tra questi giovani c'è l'idea che l'unico modo per poter esistere nella società, poter affermare la propria esistenza e raggiungere un obiettivo è quello di seguire l'illegalità. Oggi ci troviamo davanti a una scelta: se riprendere la strada della legalità e quindi ritornare alla vita o affrontare il percorso dell'illegalità che significa scegliere la morte. Oggi noi dobbiamo scegliere la vita, dobbiamo scegliere il futuro e dico ai nostri ragazzi: 'Noi vi saremo vicini per costruire questa opportunità'", ha aggiunto il primo cittadino partenopeo.



"Il Comune - ha proseguito Manfredi - può fare molto per quanto riguarda i temi di inclusione e di riduzione dei divari sociali e questo è un primo strumento fondamentale per ridurre anche quelle condizioni che favoriscono la criminalità e anche il reclutamento della criminalità organizzata dei ragazzi, dei giovani che sono sempre più coinvolti. Noi a questi giovani dobbiamo innanzitutto offrire un percorso. Questo è il ruolo dell'educazione della scuola, del volontariato. Questo forte partenariato tra pubblico e privato, tra mondo laico e mondo cattolico è fondamentale".



"Attraverso lo studio e il rispetto delle regole, si può costruire un futuro, si può avere una prospettiva che significa una visione di legalità, significa un reddito, significa la possibilità anche di avere un sogno. Credo che la mancanza di un sogno, la mancanza di prospettive sia la cosa terribile che noi stiamo vivendo oggi. Dobbiamo costruire un nuovo futuro per loro", ha concluso Manfredi.