Manfredi: “Auguro ai giovani napoletani di realizzare qui i loro sogni”

"Auguro ai napoletani di realizzare i loro progetti e soprattutto auguro ai giovani che possano realizzare i loro progetti qui senza dover andare via". È l'augurio del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in vista del nuovo anno. "Auguro - ha aggiunto - a tutte le persone che hanno un sogno, una speranza, un'aspettativa, di realizzarne almeno una parte perché penso che sognare è importante ma poi riuscire a realizzare quello che ci si aspetta è estremamente importante".

Napoli piena di turisti in questo lungo periodo delle feste natalizie ma l'amministrazione comunale non si accontenta e punta a migliorare l'accoglienza turistica. "Abbiamo avviato un progetto per migliorare i servizi di accoglienza turistica - ha spiegato il sindaco Gaetano Manfredi, a margine dell'accensione del colonnato del Plebiscito - con info point più diffusi e permanenti, con un sistema di accoglienza più articolato e la possibilità di fare una diversa promozione della città perché vogliamo accogliere nuovi flussi soprattutto internazionali di cui Napoli ha bisogno".