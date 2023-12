Aeroporto in utile, Manfredi ironico su de Magistris: "Da geni a vendere le quote del Comune..."

Ha chiamato ironicamente "geni" gli esponenti dell'amministrazione che ha preceduto la sua, Gaetano Manfredi, lasciandosi andare ad una nota polemica piuttosto insolita per il profilo che ha mantenuto da due anni a questa parte, ovvero da quando ha preso il posto che era a Palazzo San Giacomo di Luigi de Magistris.

L'occasione è stata la presentazione, a Capodichino, dello studio di Nomisma che ha analizzato quanto l'aeroporto partenopeo incida sull'economia regionale. "Mi rammarico guardando gli utili di Gesac - ha detto Manfredi a proposito dell'azienda che gestisce lo scalo - e sapendo che il Comune ha venduto le sue quote, una mossa dei geni dell'amministrazione e della finanza della città, che hanno fatto una delle operazioni più assurde che si potevano fare qui. Ma da sindaco della Città Metropolitana mi fa piacere che l'aeroporto ci dia 10 milioni l'anno, certo anche il Comune li avrebbe presi".

"Lo studio Nomisma certifica che Capodichino è il quarto aeroporto per traffico di passeggeri, stimati in 12,3 milioni per il 2023, con una crescita del +12,7% sul 2022 e del +13,3 sui livelli del 2019, e con un impatto sul Pil regionale superiore al miliardo di euro", spiega ancora pil primo cittadino.

La cessione delle quote di Capodichino

Il Comune di Napoli ha in effetti detenuto quote dell'aeroporto, o meglio di Gesac, fino al 2018. Gesac era una ex partecipata del Comune di Napoli, che ne deteneva il 12%. L'intera quota è stata ceduta in quell'occasione per 35,5 milioni di euro.