Manfredi: "Serve legge per il deficit di Napoli. Giunta? A breve"

Il sindaco ha preso parte a un evento di Confindustria: "Sul Pnrr non rispettate le quote destinate al Sud". Ancora attesa per gli assessori: "Non ci sono divisioni interne"

Legge per Napoli e Giunta comunale. Sono i due temi che tolgono il sonno a Gaetano Manfredi, il quale ha voluto portare il suo saluto alla Stazione Marittima dove era in corso la tre giorni di Confindustria 'Sud e Nord insieme verso l'Europa'.

"La Giunta sarà annunciata a breve. Oggi stesso? No, a breve" sono state le parole dell'ex rettore della Federico II che ha voluto precisare "Non ci sono divisioni interne". Sul deficit in cui versa l'amministrazione, Manfredi attende l'intervento legislativo promesso dalle forze di centrosinistra in campagna elettorale: "E' necessario per far ripartire la città. Sul Pnrr credo che l'Italia non rispetti ancora le quote da dare al Sud visto che l'Europa intende questa misura come uno strumento di riequilibrio".