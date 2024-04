Manfredi e i fondi di coesione: "Riprendere il dialogo con il governo"

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi è intervenuto in merito al fondo di coesione all'evento Laboratori del Progetto Piccoli a Pompei.

"Credo sia molto importante riprendere un dialogo forte col Governo centrale - sono state le parole di Manfredi - per rivendicare questi fondi indispensabili per la Campania ma soprattutto per i tanti Comuni a cui sono destinati e fare in modo che questo percorso si concluda in tempi rapidi perché i ritardi che gravano su progettualità e bisogni di tanti cittadini che con queste risorse vedono un rinnovamento delle infrastrutture".

"L'ho detto sin dall'inizio - ha concluso - bisogna fare di tutto per riallacciare il filo del dialogo".