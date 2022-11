Manfredi e Fico a pranzo insieme: l'incontro

Pranzo in centro a Napoli per il sindaco Gaetano Manfredi e l'ex presidente della Camera Roberto Fico. I due sono stati notati ieri a pranzo in un ristorante al corso Vittorio Emanuele, il "Johnny Take Uè", catena del patron Giovanni Kahn della Corte. Per Manfredi e Fico un pranzo all'insegna della tradizione napoletana, iniziato con delle paste cresciute e per primo piatto gli spaghetti alla Nerano.