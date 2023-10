Due anni di Manfredi: "Sufficienza piena, stiamo cambiando Napoli" |VIDEO

Se fosse ancora un docente universitario, Gaetano Manfredi si promuoverebbe con un'ottima sufficienza. Due anni fa l'ex rettore veniva eletto sindaco di Napoli e nella mattinata di oggi, 16 ottobre, ha convocato una conferenza stampa per tirare le somme di questi primi 24 mesi di mandato. "La città sta cambiando, ci sono ancora tante cose da fare e la strada è lunga, ma i cambiamenti sono visibili" il pensiero del primo cittadino.

Obiettivi raggiunti

"Non dobbiamo dimenticare da dove partivamo - prosegue - e cioè da una città in dissesto, con 5 miliardi di debito. Abbiamo salvato il Comune dalla bancarotta con un percorso che da un lato mira al risanamento dei conti e dall'altro al miglioramento dei servizi. Abbiamo concluso in breve termine un grande concorso pubblico per implementare il personale comunale. Se vediamo i trasporti, stiamo sostituendo i treni vecchi di trent'anni con quelli nuovi: adesso ne sono 6 nuovi e 4 vecchi, ma entro la fine del 2024 la flotta sarà di 15".

Manfredi commenta positivamente anche l'impegno per l'ambiente: "Abbiamo migliorato la raccolta differenziata e assunto 200 dipendenti per Asia, mentre cominceranno a breve i lavori nei grandi parchi pubblici come Villa Comunale e Virgiliano. Inoltre, ci sono i grandi progetti per le periferie: le Vele di Scampia e Taverna del Ferro a San Giovanni a Teduccio".

Come era ovvio che fosse, il sindaco ha puntato forte sul boom turistico-culturale della città, sempre sold out in prossimità di feste, e con un calendario importante di eventi, concerti, mostre, fiere di primissimo piano. Nel video che ha introdotto il suo intervento si è fatta menzione dei due milioni di euro per l'assistenza scolastica, alla riapertura della spiaggia di Bagnoli (dove il mare resta non balneabile). E poi i progetti, quelli che ancora non hanno visto una completa realizzazione e che dovrebbero beneficiare del Pnrr, come la riqualificazione dell'Albergo dei poveri e del Molo San Vincenzo, i cantieri per la manutenzione stradale, la riapertura del Cimitero delle fontanelle. "Vogliamo realizzare cose che restino nel tempo" ha chiosato l'ex rettore.

I ritardi

Se Manfredi tira acqua al suo mulino, com'è ovvio che sia, c'è anche chi ritiene insufficiente il bilancio di questi due anni. A partire dai due avversari elettorali: Antonio Bassolino, oggi consigliere comunale, e Luigi de Magistris per il quale gli indizi portano a una ricandidatura nel 2026. Pare, che anche nell'amplissima maggioranza del professore, qualcuno inizi a mugugnare. Battibecchi politici a parte, analizzando il programma elettorale (scarica qui il programma elettorale_manfredi) con cui l'allora candidato sindaco si presentò nell'estate del 2021 effettivamente su alcuni aspetti il Comune di Napoli sembra in ritardo.

Rifiuti e decoro urbano. Nonostante l'assunzione di nuovi dipendenti per Asia, il decoro urbano della città non ha raggiunto ancora livelli accettabili. Il centro storico risente dell'immondizia lasciata dalle migliaia di turisti, mentre la raccolta rifiuti nelle periferie subisce improvvise frenate. Sempre sul fronte rifiuti, sono molti i quartieri della città, anche centrali, dove non si effettua la raccolta separata di secco e frazione organica. In città, inoltre, non risulta ancora realizzato nessun impianto di raccolta dell'umido. Senza considerare la presenza di grandi discariche abusive mai bonificate a Scampia (via cupa Perillo) e Barra (via Mastellone).

Sicurezza. Sul fronte della sicurezza, l'assunzione di vigili urbani con il concorsone non si è tradotta con un maggiore presidio delle strade. Recenti fatti di cronaca, hanno dimostrato che nel centro di Napoli il pericolo è dietro l'angolo. Ci limitiamo a citare tre episodi tra i tanti: l'omicidio di Francesco Pio Maimone sul Lungomare; l'incendio della scultura Venere degli Stracci in piazza Municipio; l'omicidio di Giovanbattista Cutolo, sempre in piazza Municipio.

Trasporti e mobilità. Nel programma del 2021 i trasporti avevano un ruolo preponderante e anche durante la conferenza di oggi, Manfredi si è detto soddisfatto del miglioramento. In effetti, da alcuni mesi la frequenza dei treni della Linea 1 è migliorata. Quello che però non viene detto è che i nuovi vagoni che a poco alla volta vengono introdotti furono acquistati nel 2017 dall'Amministrazione de Magistris. In due anni, nessuna nuova stazione è stata aperta e si registrano ritardi sulla Linea 6. A ciò va aggiunta la chiusura per lavori della Funicolare di Chiaia che l'attuale sindaco attribuisce alla scarsa attenzione del suo predecessore. Il primo cittadino ha ricordato che a breve partiranno tre progetti di piste ciclabili che riguardano le aree Est e Ovest di Napoli. Fino a oggi, però, l'apporto a una mobilità sostenibile è pari a zero e Napoli continua a essere l'unica grande città senza un servizio di car sharing e dove il noleggio di e-bike e monopattini ha costi esorbitanti.

Periferie. Il programma della grande coalizione prevedeva la riqualificazione delle periferie, con particolare riferimento ai progetti per le Vele di Scampia e di Taverna del Ferro a San Giovanni. Progetti che, a oggi, restano per lo più su carta, così come resta su carta la trasformazione dell'ex Manifattura tabacchi di via Galileo Ferraris in un tecnopolo per l'innovazione sostenibile. Che ci siano stati degli intoppi lo dimostrano anche le proteste degli ultimi mesi da parte dei comitati civici di quartiere.

Tra cose realizzate davvero, come l'allungamento degli orari della metropolitana nel weekend, e cose annunciate ma ancora lontane dall'essere realizzate, Gaetano Manfredi ha ancora due terzi del suo mandato per lasciare un'impronta.