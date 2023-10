Decreto Campi Flegrei, Manfredi meno critico di De Luca: "Va nella direzione giusta"

"Sicuramente è un provvedimento che va nella direzione giusta, ha raccolto tutti i suggerimenti che io e gli altri sindaci abbiamo fatto in queste settimane di incontri". Il sindaco e sindaco metropolitano di Napoli Gaetano Manfredi commenta così, con la Dire, il decreto legge sui Campi Flegrei.

"Chiaramente - osserva l'ex rettore della Federico II, intervenendo a margine di un'iniziativa a Caivano - esiste un grande tema che è quello dell'eventuale miglioramento sismico dell'edilizia privata qualora si individuino delle vulnerabilità particolari. Su quello chiaramente va fatto qualcosa in più, però riguarda una fase successiva. Adesso partiamo con le valutazioni, con la messa a punto di piani che siano affidabili e poi, soprattutto, sblocchiamo le tante opere relative agli assi viari che sono legate al piano di emergenza".

"Ce ne sono alcune, soprattutto nei Comuni di Pozzuoli e Bacoli, che - spiega ancora il primo cittadino - sono finite e non aperte, oppure ferme da un po' di tempo. Quindi: attivarsi in questa direzione, superare gli ostacoli burocratici, far ripartire una serie di progetti che sono fermi da troppo tempo è un modo molto concreto per dare una risposta all'emergenza bradisismo".

Il commento di De Luca: "Non basta"

Critico invece, nel suo consueto messaggio social del venerdì, il governatore campano Vincenzo De Luca. "Sul decreto Campi Flegrei, in relazione ad alcune dichiarazioni di membri del Governo, chiariamo che chi deve cambiare idea è il Governo, non la Regione Campania - sottolinea - Chi ha piena responsabilità è il Governo, che da un anno e due mesi non sblocca le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, che spettano al Sud e alla Campania, e che servono proprio per realizzare quanto prevede il decreto in tema di infrastrutture, sistema dei trasporti, emergenze ambientali".

"I 50 milioni annunciati sulla carta dal Governo sono del tutto insufficienti - aggiunge - Tanto più che stiamo ancora aspettando le risorse per affrontare i problemi del dopo terremoto di Ischia, rispetto ai quali gli attuali stanziamenti sono del tutto insufficienti".

Il provvedimento

Il decreto-legge "Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei" è stato varato dal Governo nella serata di ieri. Comporterà uno studio di microzonazione sismica, un’analisi della vulnerabilità sismica dell’edilizia privata, un’analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia pubblica e un primo piano di misure per la mitigazione, un programma d’implementazione del monitoraggio sismico e delle strutture. Previsto anche un piano di informazione per la cittadinanza. E ancora: previsti il potenziamento della risposta operativa territoriale di protezione civile, misure urgenti per la verifica della funzionalità delle infrastrutture di trasporti e di altri servizi essenziali, nonché entro 60 giorni la definizione del piano di emergenza per il territorio interessato dal fenomeno.

L’onere complessivo del decreto ammonta per lo Stato a 52,2 milioni di euro.

La riunione al Mic

Intanto questa mattina, a Roma, al Ministero della Cultura, si è tenuta una riunione per valutare le eventuali conseguenze sul patrimonio artistico-culturale del fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei. Nel corso dell’incontro è stato fatto il punto sulle attività messe in atto da parte del Ministero nel corso degli ultimi anni e di quelle che dovranno essere svolte a partire dai prossimi giorni.